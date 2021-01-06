Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu

06 Ocak 2021 Çarşamba, 12:08

Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu tartışmaları bitmiyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin karara ilişkin tepkilerinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Perinçek, katıldığı canlı yayında "Üniversite rektörünü üniversite seçer. Ben de 8 yıl öğretim kadrosunda yer aldım. Eğer rektörünü üniversite seçemiyorsa oraya üniversite denmez. Her üniversitenin bir geleneği var. Onu bozmamak lazım" dedi.