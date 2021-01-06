Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu tartışmasına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.
Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu tartışmaları bitmiyor. Öğrencilerin ve akademisyenlerin karara ilişkin tepkilerinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Perinçek, katıldığı canlı yayında "Üniversite rektörünü üniversite seçer. Ben de 8 yıl öğretim kadrosunda yer aldım. Eğer rektörünü üniversite seçemiyorsa oraya üniversite denmez. Her üniversitenin bir geleneği var. Onu bozmamak lazım" dedi.
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