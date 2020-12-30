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Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini dinledi, kutuya bahşiş bıraktı. 'Her şey güzel olacak' diye şarkı söylendi, gitara, kemençe eşlik etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 14:04


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