Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini dinledi, kutuya bahşiş bıraktı. 'Her şey güzel olacak' diye şarkı söylendi, gitara, kemençe eşlik etti.
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