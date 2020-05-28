Erzurum'da görüntülendi: İki yavrusuyla böyle oynadı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:32

Erzurum'a 146 kilometre mesafede, 1180 metre rakımda kurulan ve 2400 ile 3900 metre arasında değişen yüksekliklerde dağlar bulunan ve 76 bin 865 hektar orman arazisine sahip olan İspir ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğal hayatta görülmeye başlandı. Çoruh nehrinden yavrularıyla su içen boz ayı, bir süre sonda kayalıklara tırmanışa geçti. Yavrularıyla bir süre çalıların arasında oynayan boz ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

Bu arada havaların ısınmasıyla birlikte doğada görülmeye başlayan ayılar, bağ bahçe dönemi başlayan vatandaşları da korkutmaya başladı.