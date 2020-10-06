Esra Erol'da yine rezalet! Konuğun söyledikleri şoke etti
ATV’de yayınlanan 'Esra Erol’da' programında bir kadının çocuğunun komşusundan olmasına sevinmesi olayının ardından bir rezalet daha yaşandı. Yine aynı programın canlı yayınında bu kez 3 çocuk annesi kadın, eşinin kendisini yabancı uyruklu bir kadınla aldattığını, ona kendi evinin yakınında ev tuttuğunu söyledi. İddialarına devam kadın, "Eşim, yabancı sevgilisi Türkiye'de kalabilsin diye kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı" deyince stüdyodakiler şoke oldu.
Televizyonda yayınlanan 'Esra Erol'da' programına katılan 33 yaşındaki Meryem Tarım, 6 yıllık eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia ederek yardım istedi. Konya'da yaşayan Meryem Tarım'nın iddiasına göre, eşi Ömer Tarım'ın 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.
"EŞİM, SEVGİLİSİNE EVİMİN ORADAN EV TUTTU"
Eşi Ö. T.'nin karısının arka sokağında yabancı uyruklu sevgilisi F.T. ile ev tuttuğunu şuan 12 yaşında olan oğlu babasının kadınla olan ilişkisini bildiğini belirten Meryem Tarım, "Evleri benim yolumun güzargahında. Ben oradan geçerken eşimin arabasını evin önünde görünce içim yanıyor. Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi. Ben hep onların evine gidip huzur vermedim" dedi.
"HAMİLE SEVGİLİSİYLE KENDİ BABASINA REMİ NİKAH KIYDIRDI"
Kayınpederinin de eşi ve yabancı uyruklu sevgilisi gibi gazinoda çalıştığını söyleyen kadın canlı yayındaki sözlerine şöyle devam etti:
"Kayınpederim de o evde onlarla yaşıyordu. Sonra bunlar Konya'dan Denizli'ye kaçıp 5-6 ay orada kaldılar. Bu esnada eşim ısrar etmeme rağmen benimle boşanmadı ve sevgilisi sınır dışı edilmesin diye öz babasına resmi nikah kıydırdı. Yabancı uyruklu F.T.'nin resmi nikahı kayınpederimin üstünde dini nikahı ise eşi Ömer Tarım'ın üstünde. Hatta kadın şu an eşimden 3 buçuk aylık hamile."
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