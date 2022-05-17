Evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti, ardından intihar etti

17 Mayıs 2022 Salı, 17:04

Yeni bir kadın cinayeti daha; öğle saatlerinde Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Tarsus Hali'nde meydana geldi. Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi. Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen’in kafasına ateş etti.