Evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti, ardından intihar etti
Mersin’in Tarsus ilçesinde Halil Korkmaz (25) bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'i (35) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Korkmaz'ın, evlenme teklifini kabul etmeyince ayrıldıkları Sökmen'i daha önce de 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.
Yeni bir kadın cinayeti daha; öğle saatlerinde Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Tarsus Hali'nde meydana geldi. Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi. Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen’in kafasına ateş etti.
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