Fareler kavgaya tutuştu, kedi dondu kaldı
Kavga eden iki fare ve onları şaşkınlıkla izleyen kedi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Singapur’da bir kadın tarafından çekilen görüntüler izleyenleri gülümsetti. Arabasını park ettikten sonra evine giden kadın kavga eden iki fare gördü.
Kadın onları izlerken bir yandan da yaşananları kameraya aldı. Ancak farelerin kavgasını izleyen sadece kadın değildi.Ajanimo sitesinde yer alan habere göre, blir kedicik olanları şaşkın şaşkın izliyordu.
Fare kavgasını izleyen kedinin görüntüsü binlerce kez paylaşıldı.
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