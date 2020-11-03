Fatih'te yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
Fatih'te, yol verme yüzünden kavga çıktı. Kavga anlarında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yol verme yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yerde hareketsiz yatan kişinin darp edilerek, kafasına tekme atıldığı görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırılabildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan kişinin saldırganlar tarafından defalarca yumruklandığı ve kafasına tekme atıldığı görüldü.
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