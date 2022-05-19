Feci kaza: Alt geçit yerine otoyoldan geçerken aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

19 Mayıs 2022 Perşembe, 15:33

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik-Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs alt geçit olmasına rağmen otoyol üzerinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Pendik istikametine giden Yaşar C. idaresindeki 57 ABA 275 plakalı otomobil, yola atlayan şahsa çarptı.

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