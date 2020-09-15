Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor
İran’dan göç ederek Van Gölü’ne gelen flamingolar, Van’ın Erçek Gölü’nde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde görülüyor. Arin Gölü’nün sığ alanlarında konaklayan ve beslenen flamingolar, bu yıl ördeklerle birlikte paylaştıkları Arin Gölü’nde yine kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
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