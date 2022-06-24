Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Buruk, "Taraftarımızla çok büyük sinerji yaratıp, en kısa zamanda hak ettiğimiz, bu sene için şampiyonluk, önümüzdeki seneler için yine Avrupa'da olan bir Galatasaray hedefliyoruz" diye konuştu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için imza töreni düzenlendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni Okan Buruk için hazırlanan klibin izlenmesiyle başladı.
Klibin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik. Bütün taraftarlarımıza teşekkür gönderiyorum, kombinelerimiz büyük satış hızına erişti, localarımız da tamamen doldu. Şükranlarımı gönderiyorum.
Bugün Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Okan Buruk, daha önce yaptığı başarılarla burada olmayı hak ediyor. Galatasaray'ın gelenekleri içinde yaşayan, Galatasaray'ın kimliğini yansıtan Okan kardeşimiz ile imza atmak çok önemli. Okan Buruk üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. Okan hoca Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri. İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan hocamız ile artık daha yakın. Okan hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum.
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