Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı

22 Haziran 2021 Salı, 12:16





İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, yapılan sorgulamalarında dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı.

Çete üyeleri sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip vatandaşları dolandırmışlar. Dolandırıcılık çetesiyle ilgili olarak inceleme başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis, Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir'de 50 polisin katılımıyla önceden belirlenen adreslere baskın yaparak şüpheli 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 17 kişiden 8’i önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 8 kişi hakim karşısına çıkarılacak.