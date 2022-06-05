Gaziosmanpaşa'da döner bıçağıyla korku dolu anlar yaşattı

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Gaziosmanpaşa'da tartışmaya giren genç, elindeki döner bıçağı ile sokakta arkadaşını kovaladı. Otomobillerin arasında kovaladığı arkadaşına ve çevreden müdahale edenlere korku dolu dakikalar yaşattı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 12:42

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi döner bıçağıyla arkadaşını kovalamaya başladı.

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