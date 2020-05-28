Gençler önce tokalaşıp, öpüştü ardından bıçaklarla birbirlerine saldırdı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:10

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 460 Sokak üzerinde meydana geldi. M.K. (17) ve H.K. (16) isimli kardeşler C.İ. (17) ile sosyal medya üzerinden kız meselesinden dolayı tartıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gençler buna rağmen randevulaşarak 460 Sokak üzerinde buluştu. Ardından gençlerin yanına P.R., (17) isimli genç kızda geldi. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda, M.K., C.İ., isimli genç ile tokalaşıp, öpüşten sonra bir anda cebinden çıkardığı bıçakla şahsı bacağından bıçakladı. İlk başta ne olduğunu anlayamayan C.İ., ise birkaç saniye sonra cebinden aldığı bıçakla M.K.’ye saldırdı. Bu sırada H.K., ise ağabeyinin bıçaklandığını görünce C.İ’ye tekme ve tokatla saldırdı. Yaklaşık 20 saniye sonra tarafları çevreden geçen vatandaşlar ayırdı.

GENÇLER ÖNCE AYRILDI SONRA KAVGAYA DEVAM ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan M.K., ve H.K., kardeşler tekrar olay yerine gelerek C.İ., ile kavga etmeye devam etti. Bu esnada C.İ., M.K.’ye tekrar bıçakla saldırıp yüzünden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan M.K., ve C.İ.’yi ambulans ile hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise H.K.’yı gözaltına aldı. Yaşananlar esnasında ortadan kaybolan ve daha sonra geri gelen P.R., isimli genç kız ise C.İ., ile birlikte hastaneye gitti.

GENÇLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaşananları duyup olay yerine gelen M.K., ve H.K. isimli kardeşlerin annesi Şaziye K. ise polislerden bilgi aldıktan sonra ise ‘sen bizi yaktın, belimizi büktün’ diye oğlu M.K.’nin arkasından sitem etti.

Hastaneye kaldırılan iki gencinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis tarafından bölgede detaylı bir inceleme çalışması yapıldı.

Olay sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı.