HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
HaberTürk canlı yayınında bu kez de Mete Yarar'ın konuştuğu esnada köpek havlama sesi duyuldu.
Veyis Ateş'in sunduğu "Habertürk gündem" programına; gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Emekli asker Mete Yarar ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuk oldu.
Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan yellenme kazalarına atıfta bulundu.
Ateş, "Oral abi, bu program seslere karşı duyarlı bir program. Dolayısıyla bunun bir köpek sesi olduğunu lütfen senden duymak isteriz" ifadelerini kullandı.
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