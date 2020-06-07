Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
Ankara'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında ekonomideki gidişattan memnun olan bir yurttaşın, balıkçı esnafından sadece 1 tane balık alması sosyal medyada gündem oldu.
Ankara'nın Ulus semtinde Yol'tv yurttaşlara ekonomiyi sordu. İşsizlikten ve ekonomideki olumsuzluklara isyan eden balıkçının yanına sokulan bir yurttaş fiyatlardan memnun olduğunu belirterek "Allah devletimizi korusun" deyip sadece 1 tane balık alabilmesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Video Haberler
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde
- Beyoğlu'ndaki mucize kurtuluş kamerada
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı