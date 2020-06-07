Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu

07 Haziran 2020 Pazar, 14:59

Ankara'nın Ulus semtinde Yol'tv yurttaşlara ekonomiyi sordu. İşsizlikten ve ekonomideki olumsuzluklara isyan eden balıkçının yanına sokulan bir yurttaş fiyatlardan memnun olduğunu belirterek "Allah devletimizi korusun" deyip sadece 1 tane balık alabilmesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.