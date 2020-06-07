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Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu

Ankara'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında ekonomideki gidişattan memnun olan bir yurttaşın, balıkçı esnafından sadece 1 tane balık alması sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2020 Pazar, 14:59

Ankara'nın Ulus semtinde Yol'tv yurttaşlara ekonomiyi sordu. İşsizlikten ve ekonomideki olumsuzluklara isyan eden balıkçının yanına sokulan bir yurttaş fiyatlardan memnun olduğunu belirterek "Allah devletimizi korusun" deyip sadece 1 tane balık alabilmesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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