"Hastalık yayılıyor" tweetleri atan Bakan Koca kameraya böyle yakalandı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 10:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastalık yayılıyor” diyerek iki tweet paylaştı. Kalabalıkta fiziksel mesafenin olmadığı fotoğrafları paylaşan Koca, vatandaşlara artan koronavirüs salgını dolayısıyla uyarılarda bulundu.

Fakat bugün Esenyurt Devlet Hastanesine giden bakan, bindiği asansörde fiziksel mesafe kurallarını unuttu. Herkesin maskesi usulüne uygun şekilde takılmış olsa da bakanın daha önce birçok kez uyardığı üzere maske tek başına yeterli bir önlem değil.

TAM 10 KİŞİ 1 ASANSÖRE BİNDİLER

Bakanın asansöre bindiği esnada çekilen görüntülerde bir asansöre 10 kişinin bindiği görülüyor. Halk TV Ana Haber spikeri İrfan Değirmenci, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya uyarıda bulundu. Değirmenci, “Biz çok nadir de olsa AVM’ye gittiğimizde her biri bir köşede olmak üzere en fazla 4 kişi biniyoruz asansöre. Çoğu zaman da birbirimize sırtımızı dönüyoruz. Böyle olmaz” ifadelerini kullandı.