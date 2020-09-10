Abone Ol google-news

Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül’de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 10:22

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait Boeing RC-135 ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Su-27 savaş uçağının kokpitinden engelleme anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Video Haberler