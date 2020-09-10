Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül’de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait Boeing RC-135 ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Su-27 savaş uçağının kokpitinden engelleme anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
Video Haberler
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı