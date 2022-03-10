''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Diyarbakır’da esnafı da ziyaret etti. Gazi Caddesi’ndeki dükkanları tek tek ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Bir kadın, dört yıldır esnaflık yaptığını ve işleri kötü gitmeye devam ederse esnaflığı bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Kadın esnaf, Kılıçdaroğlu’nun “Alışveriş nasıl” sorusuna, “Hocam çok kötü, çok berbat. Maalesef Polyannacılık oynayamıyoruz” diye yanıt verdi.
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