''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''

10 Mart 2022 Perşembe, 15:03

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Diyarbakır’da esnafı da ziyaret etti. Gazi Caddesi’ndeki dükkanları tek tek ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Bir kadın, dört yıldır esnaflık yaptığını ve işleri kötü gitmeye devam ederse esnaflığı bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Kadın esnaf, Kılıçdaroğlu’nun “Alışveriş nasıl” sorusuna, “Hocam çok kötü, çok berbat. Maalesef Polyannacılık oynayamıyoruz” diye yanıt verdi.

