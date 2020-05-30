Herkes bu videoyu konuşuyor: “Biz yağmayı, şiddeti sizden öğrendik”

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:36

Video çeviri: Beril Bulat

Siyah Amerikalı yurttaş George Floyd’un ırkçı bir polis tarafından boğazına bastırılarak sokak ortasında öldürülmesinin ardından ABD'deki protestolar dinmiyor. Eylemler birçok eyalete yayılırken özellikle cinayetin yaşandığı Minneapolis’te çok sayıda dükkan ve iş yeri yakılarak yağmalandı.

Eyalette öfke dinmezken aralarında eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, oyuncu Jamie Foxx ve aktivist Tamika Mallory'in de bulunduğu çok sayıda isim kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özellikle Mallory'in konuşması ABD'deki birçok TV kanalı tarafından verilirken, büyük etki yarattı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

‘YAĞMA VE ŞİDDETİ SİZDEN ÖĞRENDİK’

İşte Mallory’nin defalarca paylaşılan konuşmasında kullandığı ifadeler:

“Eğer Target’ı yaktılarsa umurumda değil. Target bizimle birlikte sokakta olup haklarımızı savunmalıydı. AutoZone, Philando Castile arabasında vurulduğunda neredeydi? İnsanları kışkırtıp camları kıran ve binaları ateşe veren kişilere para ödeyip aramıza salıyorsunuz.

Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler! Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil. İnsanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın.

Söylediğinizi yapın ve bu ülkeyi olması gerektiği gibi herkes için özgür hale getirin. Siyahi insanlar özgür değil ve bundan yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyahi insanları yağmaladı. Buraya geldiklerinde Amerikan Yerlileri’ni yağmaladılar.

Yağmacılığı sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın!”