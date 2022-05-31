İki tramvay böyle çarpıştı
Kocaeli'de köpeğe çarpan tramvay süreyi geciktirince, karşı şeritten gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Seka Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tramvay köpeğe çarpınca vatman olaya müdahale etmek için seyre bir süre ara verdi.
Daha sonra yoluna devam eden tramvay, süre gecikmesi sebebiyle makas değiştirilen bölgede, karşı şeritten gelen diğer tramvay ile çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi etti.
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