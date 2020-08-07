İmamoğlu'dan videolu paylaşım: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

07 Ağustos 2020 Cuma, 14:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde tartışmaların odağında yer alan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak birkaç video paylaştı. İmamoğlu, söz konusu paylaşımlarında "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" etiketini kullandı.

?Sözleşmeyle ilgili olarak İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve şunları amaçlar: Kadınları şiddete karşı korumak ve aile içi şiddeti önlemek. Kadın erkek ayrımcılığının kaldırılmasına katkıda bulunmak. Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik politika tasarlamak; ulusal ve uluslararası iş birliğini yaymak" dedi.