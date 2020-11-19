İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti

19 Kasım 2020 Perşembe, 20:08

AKP’li İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, “Gürpınar Kimya, İmamoğlu’nun 5 yıl belediye başkanlığı yapmış olduğu Beylikdüzü’ndeki bir endüstri meslek lisesidir. Eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir” iddiasında bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu ise Tuncer’e, “Hayır, kütüphanesini ben yaptım gidip bakabilirsin” yanıtını verdi.

''BEN YAPTIM, GİDİP BAKABİLİRSİN”

Meclis oturumunda soru önergesi için söz alan AKP’li Yavuz Selim Tuncer, İBB başkanı İmamoğlu’na bir kutu dezenfektan göstererek, “Bu Gürpınar’daki bir meslek lisesinde üretiliyor. Ekrem Bey’in daha önce belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir hayatında” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise, “Yok, kütüphanesini ben yaptım gidip bakabilirsin, şahsen ben yaptım” cevabını verdi. Alkış sesleri üzerine Tuncer “Demek ki gerçekten yaptığınız bir şeyler varmış. Sıfırdan mı yaptınız?” sorusunu yöneltti.

“HAYRINA MI YAPTINIZ?” DİYE SORDU

İmamoğlu bu kez “Belediye başkanı değilken yaptım, gidip bakabilirsin” deyince Tuncer “Hayrına mı yaptınız?” dedi. İmamoğlu bu kez “Evet çok var öyle. Gidip bakabilirsin” yanıtını verdi. Tuncer de İmamoğlu’na “Allah hayrınızı artırsın” şeklinde cevap verdi.