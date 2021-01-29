İngiltere'de 17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti
İngiltere'de 17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekerek kendi rekorunu kırdı
İngiltere'nin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı. Wadman, kendi rekorunu geçti. 17 yaşındaki gencin TIR'ı çektiği anlar görüntülendi.
İngiltere'nin en güçlü genci lakaplı Jack Wadman 3 ton ağırlığındaki bir tırı 20 metre çekmeyi başardı. Başkent Londra'nın güneybatısındaki Bognor Regis kasabasında yaşayan 17 yaşındaki Jack Wadman, kasabadaki spor salonunun önünde iple 3 ton ağırlıktaki TIR'ı çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Yerel medyaya konuşan Wadman, insanların yaşına inanmadığını ifade ederek, "Sosyal medyada yaşım hakkında yalan söylediğimi söyleyen çok kişi var. Kesinlikle 17 yaşındayım, doğum tarihimi kontrol edebilirsiniz" dedi. Wadman'ın geçen yıl 2 ton ağırlığındaki TIR'ı 15 metre çektiği ifade edildi.
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