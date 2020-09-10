İsmail Küçükkaya: Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gazetecilerin tahliyeleri ele alındı.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Manisa muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Libya şehidinin cenaze haberi nedeniyle 6 aydır hapsediliyordu.
Mahkeme dün kararını açıkladı. Gazeteciler; Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel hakkında tahliye kararı verildi.
Tahliye kararının ardından gazeteciler gece saatlerinde cezaevinden çıkarak özgürlüklerine kavuştu.
"HOŞ GELDİNİZ DİYORUZ"
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında ise gazetecilerin tahliyeleri ele alındı.
Programda, "#ÖzgürlükGüzelŞey" hastagı bugünün gündemi olurken, özgürlüklerine kavuşan gazeteciler için de "hoş geldiniz" mesajı paylaşıldı.
Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in cezaevinden çıktıktan sonra verdikleri fotoğrafı ekrana getiren Küçükkaya, şunları söyledi:
“Tutuklu gazeteci arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuştular. Biz de onlara özgür dünyaya yeniden hoş geldiniz diyoruz. Onlar yine mesleklerini aşkla, tutkuyla yaptıkları işlerini yapmayı sürdürecekler. Çünkü bir gazetecinin Türkiye’ye faydası ancak böyle olur.”
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