İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
Gazeteci İsmail Saymaz, Habertürk’te katıldığı Türkiye’nin Nabzı programında, İYİ Parti’nin 40 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıkladı. Saymaz, “Anket sonuçlarına göre İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 13,5, Meral Akşener çok başarılı gidiyor” dedi. Saymaz, yüzde 37 ile muhalefet partileri arasında en başarılı görülen liderin de Akşener olduğu dile getirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti’deki tartışmaların, partinin yükselişe geçmesinden kaynaklı olduğunu ve yükselen partilerde bu tarz tartışmaların yaşanmasının doğal olduğunu söyleyen Saymaz, anket sonuçlarına da değindi.
İsmail Saymaz, 40 ilde gerçekleştirilen anketlerde İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 13,5 çıktığını söyledi. Saymaz, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından muhalefet partisi seçmenleri arasında yapılan bir ankette de Meral Akşener'in yüzde 37 ile en beğenilen lider olduğunu kaydetti.
İsmail Saymaz’ın konu ile ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:Örneğin İYİ Parti’nin 40 ilde gerçekleştirdiği araştırma sonucunda oy oranının 13, 5 düzeyinde olduğu söyleniyor. Eylül ayı itibariyle oy bandının 10 civarında olduğu söylendi. Bu Metropol’ün yaptığı araştırma, İstanbul Ekonomi Araştırmaları’nın bu ayki verilerine göre Türkiye’de Ak Parti, CHP, MHP ve HDP tabanları açısından en başarılı muhalif lider kim sorusuna, Meral Akşener cevabı verilmiş. Yüzde 37 bandında…
Şu an CHP’de Meral Akşener’i başarılı bulanlar yüzde 40 iken, aynı partinin genel başkanı Kemal Bey için yüzde 20 deniliyor. Yani CHP’lilerin bile 2 katı. İYİ Parti çözülüyorsa Ak Partilerin zaten gözü aydın, neden bu kadar tartışıyorlar? İYİ Parti ciddi ölçüde ivme kat ediyor, büyüyor… Büyüdükçe bence burada kuvvetle ihtimal parti içi çatışmalar olacak, Ak Parti’de olmadı mı? Ak Parti’nin 3 veya 4. yılında Abdüllatif Şener ayrılmadı mı?
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