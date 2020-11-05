İsmail Saymaz'ın Ali İhsan Yavuz esprisi kırdı geçirdi

05 Kasım 2020 Perşembe, 15:52

Amerika’da Trump’ın oy sayımına itiraz etmesinin ve oyların yeniden sayılmasına yönelik başvuru yapacağını açıklamasının ardından İsmail Saymaz’dan esprili bir yorum geldi.

Türkiye’de gerçekleşen belediye seçimlerinde İstanbul için oyların yeniden sayılmasının talep edilmesini hatırlatan Saymaz AKP’li Ali İhsan Yavuz’un sözlerine atıfta bulunarak, “Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu.Trump’ın bir Ali İhsan Yavuz’a ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.