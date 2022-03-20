Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest

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Isparta Şehir Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Engin Şenay'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.Y., adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 16:45

Olay, saat 00.30 sıralarında, Isparta Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil servise başvuran Ş.Y., kendisini tedavi etmeye çalışan Uzm. Dr. Engin Şenay'a iddiaya göre, tokat attı. Olay sonrası Ş.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

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