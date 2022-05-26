İstanbul'da 'abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler

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İstanbul'da trafikte yüksek desibel sese sahip abart egzoz kullanan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Abart egzozu bulunan otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 4 bin 73 lira para cezası verildi

DHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:25

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında patlama sesine benzer bir ses çıkaran egzozlara sahip motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı.

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