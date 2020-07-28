Abone Ol google-news

İstanbul'da iş merkezinde patlama

Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2020 Salı, 14:40


Video Haberler