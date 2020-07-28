İstanbul'da iş merkezinde patlama
Gayrettepe'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor
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