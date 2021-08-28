İstanbul’da kargocu hırsız yakalandı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:13





Edinilen bilgiye göre, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık yapan bir kargo şirketinde çalışan O.A. isimli şüpheli, Zeytinburnu ilçesinde 3 farklı adreste evden hırsızlık konularını gerçekleştirdi. Şüphelinin evlere girmeden önce kullandığı yöntem ise akıllara durgunluk verdi.

PLASTİK KARTLA KAPILARI AÇTI

İddiaya göre, O.A. isimli kişi kargo paketi götürdüğü adreslerin boş olup olmadığını ev sahiplerini arayarak anlıyordu. Özellikle lüks sitelerdeki evleri seçen şüpheli, boş olan dairelerin kapısını plastik kartla açıp içeri giriyordu. O.A., 3 farklı adrese aynı yöntemle girerek 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve elektronik alet çaldı.

HIRSIZLIK YAPARKEN EV SAHİBİ İÇERİ GİRDİ

Son olarak Zeytinburnu’nda lüks bir sitedeki daireyi gözüne kestiren O.A., aynı yöntemle evden içeri girdi. Şüpheli, evde hırsızlık yaparken ev sahibi bir anda daireye geldi. Ev sahibini karşısında gören şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

YAKALANAN HIRSIZ, TUTUKLANDI

Ev sahibinin ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sitede bulunan güvenlik kameralarının inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Kimliği polis ekiplerince belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı. O.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.