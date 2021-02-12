İstanbul’da kebapçı dükkanına silahlı saldırı kamerada
Fatih’te gece yarısı kebapçı dükkanına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabancayla 13 el ateş edildi. İşyerinin kurşun yağmuruna tutulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 00.30 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gece silahlı bir şahıs, sokak üzerindeki bir kebapçı dükkanının önüne geldi. Yanında getirdiği tabancayı çıkartan şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Saniyelerce ateş açan şahıs ardından kaçarak kayıplara karıştı. 13 el ateş edildiği tespit edilen saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, işyerinin önüne gelen saldırgan kurşun yağmuruna tutuyor. Şahıs ardından kaçarak uzaklaşıyor. Olayın adından sabah saatlerinde işyerine gelen dükkan sahibi, dükkanına saldırı yapıldığı görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda dükkan sahibi kayıtlarla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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