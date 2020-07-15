İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi.
Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.
MİNİBÜSLE YARIŞTIĞI İDDİASI
Kazayı gören temizlik işçisi Fetih Dönmez, "Kamyon bir minibüsle kapışıyordu. Işığı geçtikten sonra direğe çarptı. Direkten geldi, taşlara vurarak karşı tarafa geçti buradaki otomobilleri ezdi. Kamyon sürücüsü aşağı indi. Yanındaki arkadaşı 'ne yaptın sen' dedi, oda 'fren tutmadı' dedi" şeklinde konuştu.
Esnaf Mustafa Çınar ise, "Tahmin ediyorum ki kamyon çok süratliydi. Direğe vurduktan karşı şeride geçip iki otomobile vurdu. Otomobilde tek olan kişinin durumu ağırdı ama ailenin olduğu otomobildekilerin durumu iyiydi ama baya yaralanmışlardı" dedi.
Video Haberler
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!
- Survivor 2020 finalinde skandal görüntüler!