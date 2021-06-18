İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı

18 Haziran 2021 Cuma, 14:14

Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü. 3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü. Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu. Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



