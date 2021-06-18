İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
Esenyurt'ta 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü. 3 kişinin, bir kişiyi tekme-tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü. 3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü. Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu. Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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