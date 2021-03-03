İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
Esenyurt'ta, kamyonetin ezdiği köpek ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsünün köpeği ezmesi ve daha sonra kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 25 Şubat Perşembe gecesi saat 02.45 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, köpeğin üzerinden geçip sürükledi.
Olay sonrası ağır yaralanan köpek acı içinde yerde kalırken, sürücü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise cadde üzerindeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, kamyonetin köpeği ezip, sonra da kaçtığı anlar yer aldı.
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