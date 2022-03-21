İstanbullu yurttaşlar, pazardaki fiyatlara isyan etti: 'Düşünmekten hasta olduk, çok pahalı'
İstanbul'daki semt pazarlarında yüksek fiyatlara isyan var. Sebze ve meyve alışverişleri için semt pazarlarını tercih eden yurttaşlar; Cumhuriyet TV mikrofonlarına tepkilerini dile getirdiler.
Artan akaryakıt fiyatları ve yüksek maliyetlerden dolayı, gıda fiyatlarında düzenli bir şekilde artış yaşanıyor. Art arda gelen zamlar sonrası sebze ve meyve almak için pazara gelen yurttaşlar, fiyatlara isyan etti.
Cumhuriyet TV ekibi, İstanbul'da bulunan bir semt pazarındaki fiyatları inceledi ve yurttaşlar ile satıcıların ekonomik gelişmelerle ilgili düşüncelerini dinledi.
''DÜŞÜNMEKTEN HASTA OLDUK, BIKTIK'
Uzun süredir kendisine giysi ve bakım malzemesi dahi alamadığını belirten bir yurttaş, mevcut ekonomik sıkıntılarından dolayı hasta olduğunu belirtti ve ''Sonumuz ne olacak bilmiyorum. Bak saçıma, boyayamıyorum bile. Kıyafet almıyorum, ikinci el pazarından aldığım kıyafetleri giyiyorum. Ne iyi olursa o gelsin, bıktık. Biz bunları düşünmekten hasta olduk. Terin içinde kaldım sıkıntıdan. Sütü bile kaç haftadır alamıyorum. Giyimden kıstım, meyve de alamıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Uzun süredir umudunun olmadığını belirten bir yurttaş ise, sebze ve meyve fiyatlarına isyan etti.
Yurttaş, şunları söyledi:
''Son beş yıldır umudum yok. Çok pahalı. Hiçbir şey almadım, yüz lira tuttu. Fiyatlar normal değil. Geçen yıl yüz lirayla haftalık geçinebiliyorduk. Bu aldıklarım 2-3 günlüğüne. Aç karna geçiniyoruz''
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