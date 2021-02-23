İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı: Yaralı genç böyle kaçtı

23 Şubat 2021 Salı, 10:34

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Abdülaziz Balçık (31) 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda sohbet etmeye başladı. Genç arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı da Balçık, kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralandı.

KOŞARAK KAÇTI

Olayın ardından saldırgan kayıplara karışırken, vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet ediyor. Kısa bir süre sonra saldırgan ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Yaralı genç ise yolun karşısına koşuyor. Daha sonra da merdivenlere oturuyor.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan kalçasından yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, önce eşkalini ardından da kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.