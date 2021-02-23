İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı: Yaralı genç böyle kaçtı
Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir genç, kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, kalçasından yaralanan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Abdülaziz Balçık (31) 2 arkadaşıyla birlikte kaldırımda sohbet etmeye başladı. Genç arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı da Balçık, kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralandı.
KOŞARAK KAÇTI
Olayın ardından saldırgan kayıplara karışırken, vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.
Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet ediyor. Kısa bir süre sonra saldırgan ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Yaralı genç ise yolun karşısına koşuyor. Daha sonra da merdivenlere oturuyor.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Öte yandan kalçasından yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, önce eşkalini ardından da kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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