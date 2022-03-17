İstinat duvarı evin üstüne çöktü: Deprem oluyor sandım

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Beşiktaş’ta istinat duvarı, altında bulunan tek katlı evin çatısının üstüne çöktü. Çökme nedeniyle çatısı zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 09:32

Olay akşam saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile altındaki evin çatısına çöktü. çökme sesini duyan ev sakini ise kendini hızlıca dışarı attı.


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