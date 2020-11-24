İYİ Gençlik İstanbul’dan duygulandıran paylaşım

24 Kasım 2020 Salı, 11:23

İlk olarak 1981 yılında kutlanmaya başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olarak belirlenen 24 Kasım, bu tarihten itibaren her sene kutlanıyor. Bu sene ilk kez pandemi koşullarından ötürü kutlanamayan Öğretmenler Günü’nde İYİ Parti İstanbul Gençlik yönetimi yayınladıkları video ile şehit öğretmenleri andı.

2017 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüyle başlayan videoda yıllar içerisinde şehit edilen öğretmenlerimizin hikayelerine yer verildi.

Şehit öğretmenlerimizin hikayelerini anlatan İYİ Parti İstanbul Gençlik yönetimi üyeleri anma videosunda; 22 yaşında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz, 1993 yılında eşi ve çocuğuyla birlikte şehit edilen Bayram Tekin, atandığı şehirde babasıyla birlikte şehit edilen Neşe Alten, eşi ve 1 yaşındaki kızıyla birlikte şehit edilen Numan Konakçı ve altı arkadaşıyla birlikte lojmanda şehit edilen Rüstem Şen öğretmene yer verildi.

İYİ Parti İstanbul Gençlik Başkanı Hamza Yurtsever videoda “Bizler bir öğretmenin yarım kalan hayalleriyiz, bizler teröre kurban giden gencecik öğretmenlerimizin nefessiz kalmayacak sesleriyiz, biz bazen Aybüke öğretmen bazen Necmettin öğretmeniz. Unutmayız, unutturmayız. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

Video İYİ Parti İstanbul Gençlik sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.