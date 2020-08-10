İYİ Parti'li Aytun Çıray, Bahçeli ve Erdoğan'ın 'Millet İttifakı'nı dağıtma stratejisini anlattı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:54

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifak'ını dağıtmak için planladıkları stratejiyi değerlendirdi.

Amaçlarının Millet İttifakı'nı dağıtmak ve getirilen Başkanlık Sistemi'ni korumak olduğunu belirten İYİ Partili Çıray, "Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yönelik yeni pozisyonlarının saray danışman çekirdeği (İbrahim Kalın) tarafından bir eylem stratejisi olarak kurgulandığını görülmektedir" dedi.