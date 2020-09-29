Kadıköy'de galericilerden kilimli, paspaslı dolu önlemi
İstanbul Kadıköy'de etkili olan kuvvetli dolu için otomobil galericileri araçların üzerine kilim ve paspas örttü. Bazı galeri sahipleri önlem alamadıklarını ve araçlarının hasar gördüğünü belirtti.
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