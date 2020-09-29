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Kadıköy'de galericilerden kilimli, paspaslı dolu önlemi

İstanbul Kadıköy'de etkili olan kuvvetli dolu için otomobil galericileri araçların üzerine kilim ve paspas örttü. Bazı galeri sahipleri önlem alamadıklarını ve araçlarının hasar gördüğünü belirtti.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2020 Salı, 16:23


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