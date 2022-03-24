Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
Ankara'da, 5 yıllık eşi 2 çocuğun annesi Kadriye Aydemir'i (22) tabanca ile 6 el ateş ederek ağır yaralayan ve felç kalmasına neden olan Himmet Aydemir (25), tutuklu yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Himmet Aydemir, geçen yıl 27 Temmuz'da, kendisine ait dükkanda tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı. Vücuduna 6 mermi isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermilerden 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan mermi nedeniyle kısmi felç oldu.
Olaydan sonra tutuklanan Himmet Aydemir'in, 22 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Himmet Aydemir, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunun öfkesiyle eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren sanığa verilen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı.
Video Haberler
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
- Karadeniz'de heyelan riski arttı: 'kritik 5 ay' uyarısı
- 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
- 'Savunmacılarımız hazır'
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık, Göcek'teki 8 koy için ihale yapacak
- Savaşta 29. gün: Ukrayna bilançoyu açıkladı
- Genç yıldıza Fransa'dan övgü!
- Yeni zam beklentisi: 'İş epey ciddi...'
- '18 TL bandı mazide kalacak'
- Akaryakıta zam üstüne zam
- Çin'de düşen uçağın parçaları bulundu
- İzmir'de saat 07.10'da ekmek kuyruğu
- 'Kırmızı çizgiyi çoktan aştı'
- Tarım Bakanlığı’ndan şeker fiyatlarına ilişkin açıklama