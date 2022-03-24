Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis

24 Mart 2022 Perşembe, 13:44

Himmet Aydemir, geçen yıl 27 Temmuz'da, kendisine ait dükkanda tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı. Vücuduna 6 mermi isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermilerden 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan mermi nedeniyle kısmi felç oldu.

Olaydan sonra tutuklanan Himmet Aydemir'in, 22 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Himmet Aydemir, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemedeki savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunun öfkesiyle eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren sanığa verilen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı.