Kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:23

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda çöp kutusunu yerinden sökmeye başladı. Kısa sürede çöp kutusunu yerdeki bağlantısından söken şahıs, daha sonra omuzuna alarak bölgeden ayrıldı. O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilirken, çöp kutusunu omuzuna alan genç gözden kayboldu.