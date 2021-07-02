Kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü
Kahramanmaraş’ta bir şahıs kaldırımdaki çöp kutusunu söküp omuzuna alarak kayıplara karıştı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda çöp kutusunu yerinden sökmeye başladı. Kısa sürede çöp kutusunu yerdeki bağlantısından söken şahıs, daha sonra omuzuna alarak bölgeden ayrıldı. O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilirken, çöp kutusunu omuzuna alan genç gözden kayboldu.
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