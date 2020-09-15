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Kanada'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

Kanada'nın Montreal ve Vancouver şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması ve maske takma zorunluluğu protestolara yol açtı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2020 Salı, 22:46


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