Kars'ta bataklığa saplanan ineğin kurtarılma anı kamerada
Kars’ta bataklığa saplanan ineği yurttaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı.
Kars merkez Paşaçayır Mahallesi’nden geçen Kars Çayı’nın kenarına su içmek için inen inek çamura saplandı. İneğin sahipleri ve vatandaşlar suya girerek ineği kurtarmaya çalıştı. Her defasında başarısız olan vatandaşlar son olarak ineği çekerek çıkarmayı denedi. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu ineği bataklıktan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonrası bataklıktan çıkarılan inek, inek sürüsüne katılarak bölgeden ayrıldı.
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