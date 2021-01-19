Abone Ol google-news

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink anısına paylaştığı mesajda hoşgörü vurgusu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 16:28

Kılıçdaroğlu, 19 Ocak 2017'de silahlı saldırıda katledilen gazeteci Hrant Dink'in vefatının 14. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı...

Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı, sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz.

14 yıl önce aramızdan koparılan #HrantDink’i saygıyla anıyorum.

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler