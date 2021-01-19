Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink anısına paylaştığı mesajda hoşgörü vurgusu yaptı.
Kılıçdaroğlu, 19 Ocak 2017'de silahlı saldırıda katledilen gazeteci Hrant Dink'in vefatının 14. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:
Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı...
Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı, sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz.
14 yıl önce aramızdan koparılan #HrantDink’i saygıyla anıyorum.
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