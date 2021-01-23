Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
Isparta’da hac ve umre ürünleri satışı yapan M.A., yan tarafında bulunan baba oğul esnaf tarafından darbedildi. Darp anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz cuma günü Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde hac ve umre malzemeleri satışı yaptığı dükkanını açan M.A., yan komşusu esnaf M.Ç. ve babası A.Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.Ç., M.A.’ya kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen M.A., yerde de darp edildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. M.A. hastaneden darp raporu alırken, şikayet üzerine M.Ç. ve babası A.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
KAVGA ANI KAMERADA
Esnaflar arasındaki kavga işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde esnafların önce itişme yaşadığı sonra da M.Ç’nin M.A.’ya kafa attığı an yer aldı. M.A.’nın kafa darbesiyle yere düştüğü an da kaydedildi.
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