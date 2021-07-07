Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:13

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 68’inci Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Stadyumu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve Vedat Ali Özışık'ın yarıştığı genel kurulda oy kullanmak isteyen çiftçiler, seçimin yapıldığı stadyumun çevresinde toplandı. Burada taraflar arasında laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

80 bine yakın çiftçinin katılmasının beklendiği genel kurulda seçim için 80 sandık kuruldu. Seçim sonuçlarının gece yarısı kesinleşmesi bekleniyor.