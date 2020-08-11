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Köpek balığıyla ringe çıktı... İşte o müsabaka

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Discovery Channel'ın "Shark Week" adlı özel yayınına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 13:34

Bahamalar'da kafessiz şekilde dalış yapan 54 yaşındaki Tyson, köpekbalığını yakaladı. köpek balığının burnunu tutarak hayvanı "tonik hareketsizlik" durumuna sokan Tyson o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Discovery Channell ise yaptığı paylaşımda, “Mike Tyson hala tartışmasız şampiyon” ifadelerini kullandı.

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