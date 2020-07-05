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Korku dolu anlar! Önüne ne kattıysa götürdü

Erzurum’da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, önüne ne kattıysa götürdü.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2020 Pazar, 13:06

Erzurum’da sabah saatlerinde güneşli havada aniden ortaya çıkan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle kentte birçok ev ve ahırın çatısının zarar gördüğü öğrenildi.

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