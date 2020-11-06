Koronavirüs’e yakalanan Zeydan Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

06 Kasım 2020 Cuma, 17:51

Koronavirüs testi pozitif çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Zeydan Karalar, tedavisinin hemen başladığını da ifade etti.

ABB Belediye Başkanı Karalar'ın açıklaması şöyle:

"Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin."